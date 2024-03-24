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Пентюков Александр
Пентюков Александр
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Место рождения
Пильчино
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения
1885 ст.
Дата смерти
21.07.1919
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пильчино
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
21.07.1919
Пильчино
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 110 - 110 об
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