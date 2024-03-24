Пентюков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пентюков Александр

Место рождения

Пильчино, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

21.07.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пильчино, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
21.07.1919
Пильчино, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 110 - 110 об
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