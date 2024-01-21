Бородина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1923

Сын: Бородин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бородин Василий

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