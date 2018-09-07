Сапунова (Мартынова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапунова (Мартынова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

05.10.1926

Дата смерти

07.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926

Отец: Мартынов Василий

Мать: Мартынова Лариса Дмитриевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1949

Дочь: Старчикова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович

Чехов, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
04.08.1956

Дочь: Жигина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.07.?

Сын: Сапунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапунов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович

Смерть
07.09.2018
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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