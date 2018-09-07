Сапунова (Мартынова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1926
Дата смерти07.09.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926
Отец: Мартынов Василий
Рождение ребёнка
17.06.1949
Дочь: Старчикова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович
Чехов, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
04.08.1956
Дочь: Жигина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.07.?
Сын: Сапунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапунов Иван Павлович
Смерть
07.09.2018