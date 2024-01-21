Мама
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Прокофьевна
Отец ребёнка: Кравченко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганок Серафима Прокофьевна
Отец ребёнка: Кравченко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордиенко Ольга Прокофьевна
Отец ребёнка: Кравченко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Яков Прокофьевич
Отец ребёнка: Кравченко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Кузьма Прокофьевич
Отец ребёнка: Кравченко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Афанасий Прокофьевич
Отец ребёнка: Кравченко Прокофий