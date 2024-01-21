Мама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мама

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Прокофьевна

Отец ребёнка: Кравченко Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганок Серафима Прокофьевна

Отец ребёнка: Кравченко Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордиенко Ольга Прокофьевна

Отец ребёнка: Кравченко Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Кравченко Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Кузьма Прокофьевич

Отец ребёнка: Кравченко Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Афанасий Прокофьевич

Отец ребёнка: Кравченко Прокофий

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