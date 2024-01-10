Фаттахов Фахри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Фахри

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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