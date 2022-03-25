Воронцова Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1936
Дата смерти25.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1957
Сын: Беспалов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Беспалов Сергей Харитонович
Рождение ребёнка
06.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беспалов Сергей Харитонович
Бракосочетание
1986
Смерть
25.03.2022