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Воронцова Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1936

Дата смерти

25.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1957

Сын: Беспалов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Беспалов Сергей Харитонович

Малиновка, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Сергей Харитонович

Бракосочетание
1986

Муж: Беспалов Сергей Харитонович

Малиновка, Калтанский, Кемеровская область
Смерть
25.03.2022
Малиновка, Калтанский, Кемеровская область

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