Мазанова (Желтышева) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанова (Желтышева) Анастасия Максимовна

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Место рождения

Сухановка, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

11.11.1935

Дата смерти

20.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1935

Отец: не указан

Мать: Желтышева Прасковья Лазаревна

Сухановка, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
19.08.1959

Муж: Мазанов Валентин Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1960

Сын: Мазанов Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Мазанов Валентин Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1965

Дочь: Наймарк Вера Валентиновна

Отец ребёнка: Мазанов Валентин Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Награда
18.04.2013
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Награда: Знак отличия «Совет да любовь»
Смерть
20.05.2018
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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