Мазанова (Желтышева) Анастасия Максимовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1935
Дата смерти20.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1935
Отец: не указан
Бракосочетание
19.08.1959
Рождение ребёнка
10.07.1960
Сын: Мазанов Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Мазанов Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1965
Дочь: Наймарк Вера Валентиновна
Отец ребёнка: Мазанов Валентин Васильевич
Награда
18.04.2013
Награда: Знак отличия «Совет да любовь»
Смерть
20.05.2018