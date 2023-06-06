Соколова Татьяна Ярославовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.2018
Дочь: Соснина Елизавета Кирилловна
Отец ребёнка: Соснин Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
23.02.2020
Сын: Соснин Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Соснин Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
24.05.2022
Сын: Ломоносов Иван Александрович
Отец ребёнка: Ломоносов Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соснин Кирилл Ильич
Бракосочетание
Неизвестно