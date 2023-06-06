Соколова Татьяна Ярославовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Татьяна Ярославовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Ярослав Дмитриевич

Мать: Соколова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
26.11.2018

Дочь: Соснина Елизавета Кирилловна

Отец ребёнка: Соснин Кирилл Ильич

Рождение ребёнка
23.02.2020

Сын: Соснин Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Соснин Кирилл Ильич

Рождение ребёнка
24.05.2022

Сын: Ломоносов Иван Александрович

Отец ребёнка: Ломоносов Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснин Кирилл Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломоносов Александр Максимович

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