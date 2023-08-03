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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1832 и 1834 г.р.
Между 1835 и 1838 г.р.
Между 1841 и 1842 г.р.

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ВС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834

Сын: Шерстянкин Степан

Отец ребёнка: Шерстянкин Иван

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838

Сын: Шерстянкин Василий

Отец ребёнка: Шерстянкин Иван

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Сын: Шерстянкин Семен

Отец ребёнка: Шерстянкин Иван

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