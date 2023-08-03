?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834
Сын: Шерстянкин Степан
Отец ребёнка: Шерстянкин Иван
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838
Сын: Шерстянкин Василий
Отец ребёнка: Шерстянкин Иван
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Сын: Шерстянкин Семен
Отец ребёнка: Шерстянкин Иван