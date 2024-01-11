(Шаюкова) Айшук Махмедовна Махмутовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Мать: Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Тагир Мусаевич
Отец ребёнка: Тажетдинов Муса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Хасян Мусаевич
Отец ребёнка: Тажетдинов Муса
Смерть
Неизвестно