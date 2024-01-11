(Шаюкова) Айшук Махмедовна Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шаюкова) Айшук Махмедовна Махмутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

Мать: Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Тагир Мусаевич

Отец ребёнка: Тажетдинов Муса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Хасян Мусаевич

Отец ребёнка: Тажетдинов Муса

Смерть
Неизвестно
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