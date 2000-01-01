Лыжин (Дронов) Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лыжина Тамара Петровна
Мать ребёнка: Лыжина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Лыжин Лев Петрович
Мать ребёнка: Лыжина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1939
Мать ребёнка: Лыжина Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно