Лыжин (Дронов) Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжин (Дронов) Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лыжина Тамара Петровна

Мать ребёнка: Лыжина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Лыжин Лев Петрович

Мать ребёнка: Лыжина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.1939

Сын: Лыжин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Лыжина Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыжина Клавдия Николаевна

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