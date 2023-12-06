Бугаев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугаев Анатолий Васильевич
Мать: Бугаева Анна
Рождение ребёнка
24.06.2012
Сын: Бугаев Егор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бугаева Надежда Владимировна