Бугаев Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугаев Александр Анатольевич

Бугаев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугаев Анатолий Васильевич

Мать: Бугаева Анна

Рождение ребёнка
24.06.2012

Сын: Бугаев Егор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаева Надежда Владимировна

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