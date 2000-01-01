Копейкина (Грибова) Дина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Грибова) Дина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибов Алексей

Мать: Грибова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Копейкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Копейкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротинина Галина Александровна

Отец ребёнка: Копейкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Адександровна

Отец ребёнка: Копейкин Александр

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