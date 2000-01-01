Копейкина (Грибова) Дина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибов Алексей
Мать: Грибова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Копейкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Копейкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копейкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротинина Галина Александровна
Отец ребёнка: Копейкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Адександровна
Отец ребёнка: Копейкин Александр