Горшкова (Петунина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова (Петунина) Татьяна Сергеевна

Горшкова (Петунина) Татьяна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петунин Сергей

Мать: Петунина Анна Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close