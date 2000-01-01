Смирнова Лариса Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1965
Сын: Смирнов Валентин Борисович
Отец ребёнка: Смирнов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Борис Андреевич