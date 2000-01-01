Смирнова Лариса Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Лариса Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1965

Сын: Смирнов Валентин Борисович

Отец ребёнка: Смирнов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Борис Андреевич

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