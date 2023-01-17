Камнева Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.12.1998
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.2001
Дочь: Кириллова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кириллов Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
08.06.2004
Сын: Кириллов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кириллов Дмитрий Анатольевич