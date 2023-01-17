Камнева Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камнева Екатерина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.12.1998

Муж: Кириллов Дмитрий Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.2001

Дочь: Кириллова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кириллов Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
08.06.2004

Сын: Кириллов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кириллов Дмитрий Анатольевич

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