Pikkarainen Jaakko
Место рожденияJuvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения20.04.1857
Дата смерти20.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1857
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
10.11.1889
Жена: не указана
Смерть
20.05.1893
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя