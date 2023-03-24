Pikkarainen Jaakko — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pikkarainen Jaakko

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Место рождения

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

20.04.1857

Дата смерти

20.05.1893

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1834 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1857

Отец: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Мать: Pikkarainen Kaisa Riitta

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
10.11.1889

Жена: не указана

Смерть
20.05.1893
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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