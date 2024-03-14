Федосеева Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Лукерья Яковлевна

Отец ребёнка: Федосеев Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Федосеев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Федосеев Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Федосеев Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Федосеев Яков Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Яков Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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