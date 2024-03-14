Федосеева Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Лукерья Яковлевна
Отец ребёнка: Федосеев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Федосеев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федосеев Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Федосеев Яков Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно