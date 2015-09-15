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(Ярошук) Анна Ивановна

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Место рождения

Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

07.12.1918

Дата смерти

15.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918

Отец: Ярошук Иван Степанов

Мать: Ярошук Аксинья

Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.07.1949

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молокова Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Андрей Васильевич

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
15.09.2015
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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