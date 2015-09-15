(Ярошук) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1918
Дата смерти15.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918
Отец: Ярошук Иван Степанов
Мать: Ярошук Аксинья
Рождение ребёнка
05.07.1949
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молокова Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
15.09.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно