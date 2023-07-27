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Будрейка Владислав Францевич

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Место рождения

с.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)

Дата рождения

?.11.1894

Дата смерти

13.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)
с.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)
Образование
С 1903 по 1906
с.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)
учёба в начальном училище, с. Свядосцы; окончил
Работа или профессия
С 1906 по 1907
на иждивении родителей
Работа или профессия
С 1907 по 1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ученик-«мальчик» у кустарей; гор. Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1908 по 1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ученик в типографии 1-й трудовой артели; гор. Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1912 по 1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
наборщик в типографии 1-й трудовой артели; гор. Санкт-Петербург уволен с работы за проведение забастовки в поддержку рабочих типографии газеты «Копейка» и за отказ от сверхурочных работ
Работа или профессия
С 1914 по 1915
наборщик в типографии
Военная служба
01.01.1915
Москва, город федерального значения Москва
мобилизован в царскую армию; рядовой, затем ефрейтор в 1-ом запасном телеграфном батальоне; гор. Москва
Военная служба
С 1917 по ?.02.1918
старший унтер-офицер Кавказской отдельной телеграфной роты на Турецком фронте (города Эрзерум, Байбурт, Трапезунд, Риза, Офе). После Февральской революции 1917 года – участник выборного солдатского ... Показать все
Место жительства
С ?.02.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
С ?.03.1918 по ?.10.1919
03.1918 – добровольцем вступил в Красную Армию. 03.1918-08.1918 – служба в РККА: красноармеец, затем командир 3-го кабельного отделения 1-го телеграфно-телефонного батальона, гор. Петроград, затем Фи... Показать все
Вступление в партию
?.08.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Член РКП(б) с 08.1918 года. Номер партбилета образца 1936 года – 019ХХ22. Принят в партию 1-ым райкомом РКП(б) Петрограда.
Работа или профессия
С ?.10.1919 по ?.12.1920
помощник начальника связи 1-й армии Туркфронта по технической части, начальник оперативного отдела управления связи 1-й армии
Работа или профессия
С ?.12.1920 по ?.03.1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
помощник начальника службы связи Оренбургского укреплённого района по политической части
Работа или профессия
С ?.03.1921 по ?.05.1922
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
заведующий Агитационно-пропагандистским отделом (АПО) Оренбургского губернского Политпросвета
Рождение ребёнка
1921

Сын: Будрейка Будрейко Юрий Владиславович (Владимирович)

Мать ребёнка: Будрейко Мария Васильевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место рождения предположительное, т.к. его отец работал в Оренбурге в эти годы
Работа или профессия
С ?.05.1922 по ?.04.1923
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
ответственный секретарь Челкарского уездного комитета РКП(б) Актюбинской губернии (Казахстан)
Работа или профессия
С ?.04.1923 по ?.05.1924
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
заведующий организационным отделом Актюбинского губкома РКП(б)
Вступление в партию
С 1923 по 1924
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
член Актюбинского губкома ВКП(б)
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
член Актюбинского губкома ВКП(б)
Работа или профессия
С 1923 по 1924
член ЦИК Казахской АССР
Рождение ребёнка
19.04.1924

Сын: Будрейка Будрейко Эрик (Эрий) Владиславович

Мать ребёнка: Будрейко Мария Васильевна

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Работа или профессия
С ?.05.1924 по ?.05.1926
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
председатель Актюбинского губернского Союза потребительских обществ (губпотребсоюза)
Работа или профессия
С 1924 по 1925
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
председатель Ревизионной комиссии Актюбинского губкома РКП(б)
Вступление в партию
С 1925 по 1927
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
член Актюбинского губкома ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.05.1926 по ?.03.1927
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
председатель Актюбинского губернского Совета профессиональных союзов (губсовпрофа)
Работа или профессия
С ?.03.1927 по ?.08.1928
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
председатель Семипалатинского губернского СПС. Член Президиума Семипалатинского губисполкома
Работа или профессия
С ?.08.1928 по ?.03.1931
председатель Центрального правления /проф/Союза рабочих-строителей Казахской АССР; гор. Кзыл-Орда и Алма-Ата
Вступление в партию
С 1930 по 1934
член Казахстанского крайкома ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.03.1931 по ?.04.1932
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
ответственный секретарь Карагандинского горкома ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.01.1934
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
председатель Карагандинского областного Совета профсоюзов; гор. Петропавловск Казахской АССР
Вступление в партию
С 1932 по 1934
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
член Карагандинского обкома ВКП(б)
Рождение ребёнка
28.11.1933

Сын: Будрейка Ольгерд Владиславович

Мать ребёнка: Будрейко Мария Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Работа или профессия
1933
избран членом Пленума ВЦСПС на 9-ом съезде ВЦСПС
Образование
С ?.01.1934 по ?.05.1935
Москва, город федерального значения Москва
учёба на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), гор. Москва; не окончил
Работа или профессия
С 17.04.1935 по 20.01.1937
Самара, Самара, Самарская область
2-й секретарь, член бюро Куйбышевского горкома ВКП(б), заведующий отделом партийных кадров (ОПК) Куйбышевского ГК ВКП(б). Назначен пленумом Куйбышевского ГК ВКП(б) 17.04.1935 года снят с должностей в... Показать все
Упоминание
10.10.1936
Самара, Самара, Самарская область
объявлен выговор Уполномоченным КПК при ЦК ВКП(б) по Куйбышевскому краю «за неудовлетворительное руководство строительством новых школ и допущение нарушения государственной и партийной дисциплины»
Упоминание
17.12.1936
Самара, Самара, Самарская область
объявлен выговор постановлением Куйбышевского крайкома ВКП(б) «за необеспечение организации и руководства отчётной кампанией об итогах 8-го Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов»
Награда
1936
награждён почётной грамотой СНК Казахской АССР за участие в строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги
Упоминание
13.01.1937
Самара, Самара, Самарская область
объявлен выговор постановлением бюро Куйбышевского ОК ВКП(б) за злоупотребления некоторых городских работников своим служебным положением
Упоминание
13.01.1937
Самара, Самара, Самарская область
публикация в «Правде» статьи корреспондента по Куйбышевской области И.Н. Грекова «Дела и дни Куйбышевского горкома ВКП(б)» о крайне неблагополучном положении в городской парторганизации
Работа или профессия
С 01.02.1937 по 11.02.1937
Самара, Самара, Самарская область
директор Куйбышевских областных курсов пропагандистов, по совместительству – заведующий кафедрой партийного строительства Куйбышевского областного Института марксизма-ленинизма
Работа или профессия
С 11.02.1937 по 09.09.1937
Самара, Самара, Самарская область
заведующий Куйбышевскими областными курсами для пропагандистских работников при Куйбышевском ОК ВКП(б) (утверждён решением бюро ОК ВКП(б) во изменение решения от 01.02.1937) снят с должности решением... Показать все
Вступление в партию
26.08.1937
Самара, Самара, Самарская область
исключён из партии решением бюро Ленинского РК ВКП(б) гор. Куйбышева
Упоминание
?.08.1937
и.о. 2-го секретаря Куйбышевского ОК ВКП(б) Н.Г. Игнатов направил в ЦК ВКП(б) докладную записку о необходимости снятия Будрейки с должности зав. курсами пропагандистов; вопрос о его партийности обсуди... Показать все
Арест
27.09.1937
Самара, Самара, Самарская область
арестован в Куйбышеве
Упоминание
03.02.1938
фигурирует в «Сталинском списке» от 03.02.1938 года по Куйбышевской области, категория 1 (расстрел). Завизировали список Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов
Смерть
13.05.1938
Самара, Самара, Самарская область
приговорён к расстрелу выездной сессией ВК ВС СССР в Куйбышеве (в составе большой группы куйбышевских работников) приговор приведён в исполнение Место захоронения неизвестно.
Реабилитация осужденного
27.04.1957
реабилитирован определением ВК ВС СССР, уголовное дело отменено за отсутствием состава преступления
Вступление в партию
06.08.1957
Самара, Самара, Самарская область
восстановлен в партии решением бюро Куйбышевского обкома КПСС (посмертно)
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