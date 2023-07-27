Будрейка Владислав Францевич
Место рожденияс.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)
Дата рождения?.11.1894
Дата смерти13.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)
с.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)
Образование
С 1903 по 1906
с.Свядосцы Вилькомирского уезда Ковенской губернии (Литва)
учёба в начальном училище, с. Свядосцы; окончил
Работа или профессия
С 1906 по 1907
на иждивении родителей
Работа или профессия
С 1907 по 1908
ученик-«мальчик» у кустарей; гор. Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1908 по 1912
ученик в типографии 1-й трудовой артели; гор. Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1912 по 1914
наборщик в типографии 1-й трудовой артели; гор. Санкт-Петербург уволен с работы за проведение забастовки в поддержку рабочих типографии газеты «Копейка» и за отказ от сверхурочных работ
Работа или профессия
С 1914 по 1915
наборщик в типографии
Военная служба
01.01.1915
мобилизован в царскую армию; рядовой, затем ефрейтор в 1-ом запасном телеграфном батальоне; гор. Москва
Военная служба
С 1917 по ?.02.1918
старший унтер-офицер Кавказской отдельной телеграфной роты на Турецком фронте (города Эрзерум, Байбурт, Трапезунд, Риза, Офе). После Февральской революции 1917 года – участник выборного солдатского ... Показать все
Место жительства
С ?.02.1918
Военная служба
С ?.03.1918 по ?.10.1919
03.1918 – добровольцем вступил в Красную Армию. 03.1918-08.1918 – служба в РККА: красноармеец, затем командир 3-го кабельного отделения 1-го телеграфно-телефонного батальона, гор. Петроград, затем Фи... Показать все
Вступление в партию
?.08.1918
Член РКП(б) с 08.1918 года. Номер партбилета образца 1936 года – 019ХХ22. Принят в партию 1-ым райкомом РКП(б) Петрограда.
Работа или профессия
С ?.10.1919 по ?.12.1920
помощник начальника связи 1-й армии Туркфронта по технической части, начальник оперативного отдела управления связи 1-й армии
Работа или профессия
С ?.12.1920 по ?.03.1921
помощник начальника службы связи Оренбургского укреплённого района по политической части
Работа или профессия
С ?.03.1921 по ?.05.1922
заведующий Агитационно-пропагандистским отделом (АПО) Оренбургского губернского Политпросвета
Рождение ребёнка
1921
Сын: Будрейка Будрейко Юрий Владиславович (Владимирович)
Мать ребёнка: Будрейко Мария Васильевна
Место рождения предположительное, т.к. его отец работал в Оренбурге в эти годы
Работа или профессия
С ?.05.1922 по ?.04.1923
ответственный секретарь Челкарского уездного комитета РКП(б) Актюбинской губернии (Казахстан)
Работа или профессия
С ?.04.1923 по ?.05.1924
заведующий организационным отделом Актюбинского губкома РКП(б)
Вступление в партию
С 1923 по 1924
член Актюбинского губкома ВКП(б)
Работа или профессия
С 1923 по 1924
член Актюбинского губкома ВКП(б)
Работа или профессия
С 1923 по 1924
член ЦИК Казахской АССР
Рождение ребёнка
19.04.1924
Сын: Будрейка Будрейко Эрик (Эрий) Владиславович
Мать ребёнка: Будрейко Мария Васильевна
Работа или профессия
С ?.05.1924 по ?.05.1926
председатель Актюбинского губернского Союза потребительских обществ (губпотребсоюза)
Работа или профессия
С 1924 по 1925
председатель Ревизионной комиссии Актюбинского губкома РКП(б)
Вступление в партию
С 1925 по 1927
член Актюбинского губкома ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.05.1926 по ?.03.1927
председатель Актюбинского губернского Совета профессиональных союзов (губсовпрофа)
Работа или профессия
С ?.03.1927 по ?.08.1928
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
председатель Семипалатинского губернского СПС. Член Президиума Семипалатинского губисполкома
Работа или профессия
С ?.08.1928 по ?.03.1931
председатель Центрального правления /проф/Союза рабочих-строителей Казахской АССР; гор. Кзыл-Орда и Алма-Ата
Вступление в партию
С 1930 по 1934
член Казахстанского крайкома ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.03.1931 по ?.04.1932
ответственный секретарь Карагандинского горкома ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.01.1934
председатель Карагандинского областного Совета профсоюзов; гор. Петропавловск Казахской АССР
Вступление в партию
С 1932 по 1934
член Карагандинского обкома ВКП(б)
Рождение ребёнка
28.11.1933
Сын: Будрейка Ольгерд Владиславович
Мать ребёнка: Будрейко Мария Васильевна
Работа или профессия
1933
избран членом Пленума ВЦСПС на 9-ом съезде ВЦСПС
Образование
С ?.01.1934 по ?.05.1935
учёба на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), гор. Москва; не окончил
Работа или профессия
С 17.04.1935 по 20.01.1937
2-й секретарь, член бюро Куйбышевского горкома ВКП(б), заведующий отделом партийных кадров (ОПК) Куйбышевского ГК ВКП(б). Назначен пленумом Куйбышевского ГК ВКП(б) 17.04.1935 года снят с должностей в... Показать все
Упоминание
10.10.1936
объявлен выговор Уполномоченным КПК при ЦК ВКП(б) по Куйбышевскому краю «за неудовлетворительное руководство строительством новых школ и допущение нарушения государственной и партийной дисциплины»
Упоминание
17.12.1936
объявлен выговор постановлением Куйбышевского крайкома ВКП(б) «за необеспечение организации и руководства отчётной кампанией об итогах 8-го Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов»
Награда
1936
награждён почётной грамотой СНК Казахской АССР за участие в строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги
Упоминание
13.01.1937
объявлен выговор постановлением бюро Куйбышевского ОК ВКП(б) за злоупотребления некоторых городских работников своим служебным положением
Упоминание
13.01.1937
публикация в «Правде» статьи корреспондента по Куйбышевской области И.Н. Грекова «Дела и дни Куйбышевского горкома ВКП(б)» о крайне неблагополучном положении в городской парторганизации
Работа или профессия
С 01.02.1937 по 11.02.1937
директор Куйбышевских областных курсов пропагандистов, по совместительству – заведующий кафедрой партийного строительства Куйбышевского областного Института марксизма-ленинизма
Работа или профессия
С 11.02.1937 по 09.09.1937
заведующий Куйбышевскими областными курсами для пропагандистских работников при Куйбышевском ОК ВКП(б) (утверждён решением бюро ОК ВКП(б) во изменение решения от 01.02.1937) снят с должности решением... Показать все
Вступление в партию
26.08.1937
исключён из партии решением бюро Ленинского РК ВКП(б) гор. Куйбышева
Упоминание
?.08.1937
и.о. 2-го секретаря Куйбышевского ОК ВКП(б) Н.Г. Игнатов направил в ЦК ВКП(б) докладную записку о необходимости снятия Будрейки с должности зав. курсами пропагандистов; вопрос о его партийности обсуди... Показать все
Арест
27.09.1937
арестован в Куйбышеве
Упоминание
03.02.1938
фигурирует в «Сталинском списке» от 03.02.1938 года по Куйбышевской области, категория 1 (расстрел). Завизировали список Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов
Смерть
13.05.1938
приговорён к расстрелу выездной сессией ВК ВС СССР в Куйбышеве (в составе большой группы куйбышевских работников) приговор приведён в исполнение Место захоронения неизвестно.
Реабилитация осужденного
27.04.1957
реабилитирован определением ВК ВС СССР, уголовное дело отменено за отсутствием состава преступления
Вступление в партию
06.08.1957
восстановлен в партии решением бюро Куйбышевского обкома КПСС (посмертно)