Некрашевич Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрашевич Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Некрашевич Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрашевич Владимир Иванович

Отец ребёнка: Некрашевич Иван Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрашевич Иван Викторович

Смерть
Неизвестно
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