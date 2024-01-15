Аникин Лаврентий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Аникин Осип Михайлов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Аникин Алексей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Аникина Настасья
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ксения Лаврентьева
Мать ребёнка: Аникина Настасья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Аникин Терентий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Аникина Настасья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Настасья
Смерть
Неизвестно