Аникин Лаврентий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Лаврентий Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Аникин Осип Михайлов

Мать: Аникина Агрофена Андреева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Аникин Алексей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Аникина Настасья

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ксения Лаврентьева

Мать ребёнка: Аникина Настасья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Аникин Терентий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Аникина Настасья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Аникин Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Настасья

Смерть
Неизвестно
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