Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Федор Осипов
Отец ребёнка: Осип Алексеев
Бракосочетание
Около 1798
Муж: Осип Алексеев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830