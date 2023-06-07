Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Федор Осипов

Отец ребёнка: Осип Алексеев

Бракосочетание
Около 1798

Муж: Осип Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
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