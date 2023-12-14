Оладейникова Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Оладейников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Оладейников Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оладейникова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Оладейников Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно