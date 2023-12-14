Оладейникова Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладейникова Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Оладейников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Оладейников Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оладейникова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Оладейников Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оладейников Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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