Терехова (Березнева) Стефанида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехова (Березнева) Стефанида Трофимовна

Терехова (Березнева) Стефанида Трофимовна

Место рождения

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бириснев Трофим Яковлевич

Мать: Березнева Варвара Игнатьевна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.1893

Сын: Терехов Адриан Федосеевич

Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.09.1894

Сын: Терехов Сергей Федосеевич

Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Терехов Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович

Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Терехов Яков Федосеевич

Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Федосий Макарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close