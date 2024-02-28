Терехова (Березнева) Стефанида Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1893
Сын: Терехов Адриан Федосеевич
Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович
Рождение ребёнка
08.09.1894
Сын: Терехов Сергей Федосеевич
Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович
Рождение ребёнка
23.09.1903
Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович
Рождение ребёнка
26.04.1905
Отец ребёнка: Терехов Федосий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно