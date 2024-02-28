Афанасьева (Рожкова) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1871
Дата смерти14.01.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1892
Дочь: Афанасьева Алентина Антониева
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
20.10.1893 ст.
Сын: Афанасьев Константин Антонович
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
21.01.1895
Сын: Афанасьев Александр Антонович
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мацкевич Раиса Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
17.09.1899
Дочь: Габерман Софья Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
12.?.1902
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Афанасьев Николай Антонов
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Афанасьев Василий Антонович
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Рождение ребёнка
21.03.1907
Дочь: Щербакова Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1946
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область