Афанасьева (Рожкова) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Рожкова) Параскева Григорьевна

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

21.10.1871

Дата смерти

14.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
14.07.1892

Дочь: Афанасьева Алентина Антониева

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
20.10.1893 ст.

Сын: Афанасьев Константин Антонович

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Афанасьев Александр Антонович

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мацкевич Раиса Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
17.09.1899

Дочь: Габерман Софья Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Рождение ребёнка
12.?.1902

Сын: Афанасьев Петр Антонович

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Афанасьев Николай Антонов

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Афанасьев Василий Антонович

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
21.03.1907

Дочь: Щербакова Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев Антоний Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Антоний Иоаннов

Смерть
14.01.1946
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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