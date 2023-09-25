Батурова (Ивановская) Римма Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурова (Ивановская) Римма Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933

Отец: Батуров Павел Васильевич

Мать: Лепская Анфиса Сергеевна

Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Ивановская Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ивановский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Надежда

Отец ребёнка: Ивановский Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Владимир Петрович

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