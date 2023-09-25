Батурова (Ивановская) Римма Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1933
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933
Отец: Батуров Павел Васильевич
Мать: Лепская Анфиса Сергеевна
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Ивановская Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ивановский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Надежда
Отец ребёнка: Ивановский Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно