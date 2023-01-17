Сипягина-Лилиенфельд (Сипягина) Вера Уаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипягина-Лилиенфельд (Сипягина) Вера Уаровна

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Место рождения

Свистуны, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.02.1923

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1873 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1923
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение
13.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Свистуны, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1923
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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