Сипягина-Лилиенфельд (Сипягина) Вера Уаровна
Место рождения
Дата рождения13.02.1923
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1873 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1923
Рождение
13.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1923