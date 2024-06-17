Козлов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иосиф

Козлов Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Таисия Максимовна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Таисия Максимовна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Таисия Максимовна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.