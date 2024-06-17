Козлов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Таисия Максимовна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Таисия Максимовна
Смерть
1987