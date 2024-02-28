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Ходаков Федор Антонович

Место рождения

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ходаков Антон Сергеевич

Мать: Ходакова Анна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.02.1845

Жена: Ходакова Анна Мироновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ходакова Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья Федоровна

Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ходаков Иван Федорович

Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1858

Дочь: Ходаков Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1870

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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