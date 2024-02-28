Ходаков Федор Антонович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ходаков Антон Сергеевич
Мать: Ходакова Анна
Бракосочетание
14.02.1845
Жена: Ходакова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ходакова Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья Федоровна
Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
22.07.1858
Дочь: Ходаков Евдоким Федорович
Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
13.11.1870
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Ходакова Анна Мироновна
Смерть
Неизвестно