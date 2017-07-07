Жамальтдинова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1949
Дата смерти07.07.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1975
Дочь: Матвеева Алсу Искандаровна
Отец ребёнка: Жамальтдинов Искандар Имамдинович
Рождение ребёнка
10.04.1981
Сын: Жамальтдинов Руслан Искандарович
Отец ребёнка: Жамальтдинов Искандар Имамдинович
Рождение ребёнка
20.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жамальтдинов Искандар Имамдинович
Смерть
07.07.2017