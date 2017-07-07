Жамальтдинова Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖамальтдинова Галина Александровна

Жамальтдинова Галина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1949

Дата смерти

07.07.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1975

Дочь: Матвеева Алсу Искандаровна

Отец ребёнка: Жамальтдинов Искандар Имамдинович

Рождение ребёнка
10.04.1981

Сын: Жамальтдинов Руслан Искандарович

Отец ребёнка: Жамальтдинов Искандар Имамдинович

Рождение ребёнка
20.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамальтдинов Искандар Имамдинович

Смерть
07.07.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close