Одинокова Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинокова Любовь Владимировна

Одинокова Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1950

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1950

Отец: Одиноков Владимир Павлович

Мать: Одинокова Анна Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close