Козьма Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Яковлев

Козьма Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1743 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Яков Анисимов

Мать: Меланья Сидорова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Фрол Козьмин

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Алексей Козьмин

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Григорей Козьмин

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Смерть
1759

Мы используем куки для улучшения работы сайта.