Козьма Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Яков Анисимов
Мать: Меланья Сидорова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Фрол Козьмин
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Алексей Козьмин
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Григорей Козьмин
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Смерть
1759