Серебренников (Дьякон) Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников (Дьякон) Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.05.1853 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Восприемник у Николая Николаевича Щербинина Дьякон сей (Вознесенской ц. Суксунского завода Красноуфимского уезда) церкви Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 348 №48м
Смерть
Неизвестно
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