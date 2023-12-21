Серебренников (Дьякон) Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.05.1853 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Восприемник у Николая Николаевича Щербинина Дьякон сей (Вознесенской ц. Суксунского завода Красноуфимского уезда) церкви Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 348 №48м
Смерть
Неизвестно