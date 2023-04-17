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Татарников Игорь Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1988

Отец: Татарников Юрий Юрьевич

Мать: Татарникова Людмила Анатольевна

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