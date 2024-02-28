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Миленький Александр Васильевич

Место рождения

Ткачев, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Миленький Василий Тихонович

Мать: ?

Ткачев, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Миленький Виктор Александрович

Мать ребёнка: Миленькая Варвара Степановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Военная служба
08.05.1943
Красноармеец 222 атр 180 зсп команда № 2358 выбыл на СКФр.
ЦАМО РФ , Ф - 8472-21347-15
Смерть
Неизвестно
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