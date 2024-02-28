Миленький Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Миленький Василий Тихонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Миленький Виктор Александрович
Мать ребёнка: Миленькая Варвара Степановна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Военная служба
08.05.1943
Красноармеец 222 атр 180 зсп команда № 2358 выбыл на СКФр.
ЦАМО РФ , Ф - 8472-21347-15
Смерть
Неизвестно