Гуселетов Харлам Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Харламовна
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Андреевна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дарья Харламовна
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Андреевна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гуселетов Василий Харламович
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Андреевна
д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно