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Гуселетов Харлам Матвеевич

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Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гуселетов Матвей Терентьевич

Мать: Гуселетова Агафья Семеновна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Харламовна

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Андреевна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дарья Харламовна

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Андреевна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гуселетов Василий Харламович

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Андреевна

д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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