Афанасьева Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1976

Отец: не указан

Мать: Шебалина Наталья Владимировна

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