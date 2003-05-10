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Бабаева Полина Олеговна
Бабаева Полина Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2003
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Бабаева Ирина Вениаминовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2003
Отец: не указан
Мать:
Бабаева Ирина Вениаминовна
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