Зиновьев Моисей Дмитриевич
Место рожденияДеревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Зиновьева Николай Моисеевич
Мать ребёнка: Зиновьева Мария
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1818
Сын: Зиновьева Прохор Моисеевич
Мать ребёнка: Зиновьева Мария
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зиновьева Даниил Моисеевич
Мать ребёнка: Зиновьева Мария
Смерть
Неизвестно