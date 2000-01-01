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Зиновьев Моисей Дмитриевич

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Место рождения

Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Зиновьев Дмитрий Васильевич

Мать: Зиновьев Наталья Григорьевна

Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Зиновьева Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Зиновьева Мария

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Зиновьева Прохор Моисеевич

Мать ребёнка: Зиновьева Мария

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Зиновьева Даниил Моисеевич

Мать ребёнка: Зиновьева Мария

Смерть
Неизвестно
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