Петров Анатолий Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1972
Мать ребёнка: Смирнова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
24.02.1984
Дочь: Петрова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Любовь Александровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно