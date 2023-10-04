Петров Анатолий Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Анатолий Афиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1972

Сын: Петров Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
24.02.1984

Дочь: Петрова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно
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