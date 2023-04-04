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Кочубей Леонтий Васильевич
Кочубей Леонтий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Кочубей Василий Васильевич
1829 г.р.
Мать
(Драгневич) Мария Ивановна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Кочубей Василий Васильевич
Мать:
Мария Ивановна
Смерть
1938
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