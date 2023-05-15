Амирханов Талгат Гатиятович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1914
Дата смерти13.08.1989
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914
Отец: Амирханов Гатият Тухватович
Мать: Сибагатуллина Гаффа
Рождение ребёнка
16.03.1947
Дочь: Амирханова Флюра Талгатовна
Мать ребёнка: Аширова Мафруза Фаттаховна
Рождение ребёнка
12.11.1948
Сын: Амирханов Марат Талгатович
Мать ребёнка: Аширова Мафруза Фаттаховна
Рождение ребёнка
06.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аширова Мафруза Фаттаховна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
13.08.1989