Амирханов Талгат Гатиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирханов Талгат Гатиятович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1914

Дата смерти

13.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914

Отец: Амирханов Гатият Тухватович

Мать: Сибагатуллина Гаффа

Рождение ребёнка
16.03.1947

Дочь: Амирханова Флюра Талгатовна

Мать ребёнка: Аширова Мафруза Фаттаховна

Рождение ребёнка
12.11.1948

Сын: Амирханов Марат Талгатович

Мать ребёнка: Аширова Мафруза Фаттаховна

Рождение ребёнка
06.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аширова Мафруза Фаттаховна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
13.08.1989
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