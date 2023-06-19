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Васина Марфа Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Васин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Васин Антип Дмитриевич

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Васин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Васин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Дмитрий Самсонович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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