Васина Марфа Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Васин Дмитрий Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно