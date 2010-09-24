Косихина Александра Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1923
Дата смерти24.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
по общей фамилии и памятнику
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
24.09.2010
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник