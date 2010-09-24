Косихина Александра Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косихина Александра Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1923

Дата смерти

24.09.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Надгробный памятник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косихин Фёдор Иванович

по общей фамилии и памятнику
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
24.09.2010
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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