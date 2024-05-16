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Мартынов Яков Григорьевич

Место рождения

Глинище, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.03.1914

Дата смерти

25.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914

Отец: Мартынов Григорий Петрович

Мать: Мартынова Анисия Фотеевна

Глинище, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Возможно год рождения 1913
Бракосочетание
30.04.1935

Жена: Мартынова Александра Ивановна

Глинище, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1939

Сын: Мартынов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Мартынова Александра Ивановна

Соловьевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Опарина Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Мартынова Александра Ивановна

Соловьевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.03.1989
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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