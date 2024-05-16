Мартынов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1914
Дата смерти25.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914
Возможно год рождения 1913
Бракосочетание
30.04.1935
Рождение ребёнка
20.10.1939
Сын: Мартынов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Мартынова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Опарина Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Мартынова Александра Ивановна
Смерть
25.03.1989
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край