Варухин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1901
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1901
Крещение
23.09.1901
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
09.02.1925
Рождение ребёнка
07.01.1929
Мать ребёнка: Варухина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варухина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варухина Анастасия Ивановна
Смерть
?.08.1941