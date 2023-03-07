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Варухин Михаил Васильевич

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Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

20.09.1901

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1901

Отец: Варухин Василий Григорьевич

Мать: Варухина Мавра Евфимовна

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
23.09.1901
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
09.02.1925

Жена: Варухина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Варухин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Варухина Анастасия Ивановна

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варухина Анастасия Ивановна

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варухина Анастасия Ивановна

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
?.08.1941
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