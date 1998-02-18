Дербенев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дербенев Николай Корнилаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дербенева Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Дербенева Людмила Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана