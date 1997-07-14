Шурпатов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1936
Дата смерти14.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936
Рождение ребёнка
29.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1963
Сын: Шурпатов Александр Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1997