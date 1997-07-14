Шурпатов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурпатов Михаил Сергеевич

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

04.11.1936

Дата смерти

14.07.1997

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936

Отец: Шурпатов Сергей Никитьевич

Мать: Шурпатова Матрена Кондратьевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.09.1963

Сын: Шурпатов Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
14.07.1997
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