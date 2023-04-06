Устинова (Воронина) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1990
Отец: Воронин Сергей Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.2014
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Устинов Александр Владимирович
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устинов Александр Владимирович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно