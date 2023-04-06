Устинова (Воронина) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Воронина) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Шаля, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

25.04.1990

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

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Муж

1985 г.р.

Дети

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2014 г.р.
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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1990

Отец: Воронин Сергей Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.2014

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Устинов Александр Владимирович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устинов Александр Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Александр Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Шаля, Шалинский, Свердловская область
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